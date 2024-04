Sarà Roma per il Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: "Seconda possibilità per poterli battere"

Sarà ancora Roma-Bayer Leverkusen in semifinale di Europa League, proprio come un anno fa. All'epoca i giallorossi di José Mourinho riuscirono a eliminare le Aspirine, già allenate da Xabi Alonso, e a volare in finale. Quest'anno però il Leverkusen è cresciuto, ha già conquistato il primo Maisterschale della sua storia con cinque giornate d'anticipo, placando il dominio del Bayern Monaco.

Quindi Roma-Bayer Leverkusen, atto secondo al secondo anno di fila. Ma Xabi Alonso non la vede come una rivincita: "Giochiamo di nuovo contro la Roma, ma è una situazione nuova perché ora loro hanno un nuovo allenatore. Nel calcio c'è sempre una seconda possibilità, ma questa non è una vendetta. È la seconda possibilità per fare meglio e battere la Roma".

Di vendetta, invece, ha parlato l'amministratore delegato del club tedesco, Fernando Carro, intervenendo al microfono di Radio Marca: "Sì, abbiamo voglia di vendetta e una gran fame. Vogliamo arrivare in finale a tutti i costi. Wirtz? Non lo lasceremo mai andare per meno di 150 milioni", chiosa il CEO sul mercato.