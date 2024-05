Gazzetta - Lopetegui sorpreso e colpito dalla protesta dei milanisti: 'colpo basso' che non si aspettava. Gli sfugge il senso di tutto ciò

vedi letture

In un articolo a firma di Filippo Maria Ricci, corrispondente in Spagna per La Gazzetta dello Sport, si riporta quanto segue sulla reazione di Julen Lopetegui alle roboanti proteste della tifoseria milanista alla notizia della sua (ex) importante candidatura per la panchina del Milan: "Lopetegui osserva, legge, ascolta. E fatica a comprendere cosa stia succedendo. O cosa sia successo. L’accanimento personale oltre che tecnico contro di lui è stato un colpo basso che non si aspettava: non è che non l’ha visto arrivare, non l’aveva proprio considerato. La protesta del mondo rossonero l’ha sorpreso, modi e forma della stessa l’hanno colpito. Inizialmente Julen era convinto che tutto sarebbe rientrato, ora il tecnico spagnolo si sta in qualche modo adattando alla nuova realtà.".

Da lontano - si legge in apertura e in conclusione - Lopetegui osserva con crescente stupore le vicende milanesi: "il senso di tutta questa situazione, dall’offerta del club al rifiuto degli aficionados, gli sfugge. Gli attacchi personali lo lasciano interdetto, non aveva mai vissuto una realtà simile".

Le ultime indiscrezioni riportano un rallentamento sulla pista che porta al basco e una nuova avanzata per le candidature di Fonseca, De Zerbi e Van Bommel.