"Se fosse stato rivolto ai tifosi sarebbe un autogol incredibile": Graziani commenta il presunto gesto di Leao a Parma

Arrivano giudizi e commenti da parte di Ciccio Graziani, che dopo la sconfitta del Milan di Fonseca contro il Parma ha commentato così i problemi dei rossoneri al Tardini. Dalle confusioni tattiche al presunto gesto di Leao, queste le sue parole a SportMediaset:

"Il gesto di Leao? Se fosse stato per i tifosi è un autogol incredibile, andrebbe a limare la sua immagine, ma non voglio commentare cose non chiare. Il Milan poi non ha nemmeno un vice Hernandez! Chi gioca? Thiaw? Terracciano?..".