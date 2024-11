Semplici: "Fonseca ha bisogno di tempo ma il gruppo non sembra così unito"

La Serie A sta entrando nel vivo e il campionato è sempre più incerto, con tante squadre che ambiscono alle prime posizioni. Leonardo Semplici, ex allenatore di Pisa, SPAL, Cagliari e Spezia, ha analizzato a TuttomercatoWeb.com la corsa Scudetto: "Sono in molti che stanno facendo bene, ma la favorita resta l'Inter per l'esperienza dei suoi calciatori e per la continuità del lavoro fatto con Inzaghi. I nerazzurri però mi sembra siano più concentrati sulla Champions League, magari anche inconsciamente".

Quali sono problemi del Milan invece?

"Non ha continuità, dovuta probabilmente anche al cambio di allenatore. Fonseca ha bisogno di tempo, non è nemmeno una situazione facile quella che stanno attraversando la società e la squadra, il gruppo non sembra così unito, malgrado la vittoria al Bernabeu sia un segnale importante. Contro il Cagliari ci si attendeva un altro risultato, la prestazione è stata sottotono, ma può rientrare in corsa per qualcosa di importante".