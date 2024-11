Serafini: "Camarda non può fare il lavoro che fa Morata: è la squadra che deve aiutare lui"

Tutto pronto alla Unipol Domus Arena per la sfida tra Cagliari e Milan, dodicesimo turno del campionato di Serie A e ultima giornata prima della sosta nazionali finale di questo 2024. I rossoneri vogliono dare continuità alla splendida vittoria in Champions League contro il Real Madrid e iniziare a mettere fieno in cascina anche in campionato. Queste le parole di Luca Serafini, giornalista vicino alle cose del Milan, negli studi di Milan TV nel pre partita.

Queste le parole di Luca Serafini su Francesco Camarda: "La prima osservazione è che hai tre centravanti e devi schierare il quarto: contemporanemanete non avere Morata, Abraham e Jovic è un filotto inatteso. Bisogna stemperare un po' le attenzioni, stasera la partita di Camarda è quella della squadra che lo deve aiutare e lo deve mettere nella condizione di essere decisivo, non può fare il lavoro che viene fatto da Morata in aiuto alla squadra: questa volta è la squadra che deve aiutare lui. Gioca contro delle vecchie volpi. Vorrei stemperare le aspettative su di lui. Il Milan le migliori partite le ha fatte di squadra ed è quello che deve avvenire questa sera, con un pochino di supporto in più per Camarda"