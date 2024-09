Serie C, il punto sulle panchine: già due esoneri in questo inizio di stagione

Con l'ultimo weekend di agosto, ha preso il via il campionato di Serie C 2024-2025, che dopo la mancata iscrizione dell'Ancona ha visto l'inserimento della terza squadra U23, il Milan Futuro. Estate nel complesso tranquilla, un po' più movimentata sul fronte Latina con il club che, ancor prima del via della stagione, ha sollevato dall'incarico Fontana - che sembrava promesso sposo della Salernitana - affidando la panchina a Padalino.

Ma c'è stato poi l'esonero di mister Capuano a Taranto e, nella giornata di ieri, quello di Torrisi a Trapani: Girone C decisamente già movimentato.

Questo il punto della situazione:

GIRONE A

Albinoleffe: Giovanni LOPEZ (confermato)

Alcione: Giovanni CUSATIS (confermato)

Arzignano Valchiampo: Alessandro BRUNO (nuovo)

Atalanta U23 Francesco MODESTO (confermato)

Caldiero Terme: Cristian SOAVE (confermato)

Feralpisalò: Aimo DIANA (nuovo)

Giana Erminio: Andrea CHIAPPELLA (confermato)

Lecco: Francesco BALDINI (nuovo)

Lumezzane: Arnaldo FRANZINI (confermato)

Novara: Giacomo GATTUSO (confermato)

Padova: Matteo ANDREOLETTI (nuovo)

Pergolettese: Giovanni MUSSA (confermato)

Pro Patria: Riccardo COLOMBO (confermato)

Pro Vercelli: Paolo CANNAVARO (nuovo)

Renate: Luciano FOSCHI (nuovo)

Trento: Luca TABBIANI (nuovo)

Triestina: Michele SANTONI (nuovo)

Union Clodiense: Antonio ANDREUCCI (confermato)

Vicenza: Stefano VECCHI (confermato)

Virtus Verona: Gigi FRESCO (confermato)

GIRONE B

Arezzo: Emanuele TROISE (nuovo)

Ascoli: Massimo CARRERA (confermato)

Campobasso: Piero BRAGLIA (nuovo)

Carpi: Cristian SERPINI (confermato)

Gubbio: Roberto TAURINO (nuovo)

Legnago: Daniele GASTALDELLO (nuovo)

Lucchese: Giorgio GORGONE (confermato)

Milan Futuro: Daniele BONERA (nuovo)

Perugia: Alessandro FORMISANO (confermato)

Pescara: Silvio BALDINI (nuovo)

Pianese: Fabio PROSPERI (confermato)

Pineto: Mirko CUDINI (nuovo)

Pontedera: Alessandro AGOSTINI (nuovo)

Rimini: Antonio BUSCÈ (nuovo)

Sestri Levante: Andrea SCOTTO (nuovo)

SPAL: Andrea DOSSENA (nuovo)

Ternana: Ignazio ABATE (nuovo)

Torres: Alfonso GRECO (confermato)

Virtus Entella: Fabio GALLO (confermato)

Vis Pesaro: Roberto STELLONE (confermato)

GIRONE C

ACR Messina: Giacomo MODICA (confermato)

Audace Cerignola: Giuseppe RAFFAELE (confermato)

Avellino: Michele PAZIENZA (confermato)

Benevento: Gaetano AUTERI (confermato)

Casertana: Manuel IORI (nuovo)

Catania: Domenico TOSCANO (nuovo)

Cavese: Raffaele DI NAPOLI (confermato)

Crotone: Emilio LONGO (nuovo)

Foggia: Massimo BRAMBILLA (nuovo)

Giugliano: Valerio BERTOTTO (confermato)

Juventus Next Gen: Paolo MONTERO (nuovo)

Latina: Pasquale PADALINO (nuovo)

Monopoli: Alberto COLOMBO (nuovo)

Picerno: Francesco TOMEI (nuovo)

Potenza: Pietro DE GIORGIO (confermato)

Sorrento: Enrico BARILARI (nuovo)

Taranto: Eziolino CAPUANO -> esonerato il 16/08 -> dal 17/08 Carmine GAUTIERI

Team Altamura: Daniele DI DONATO (nuovo)

Trapani: Alfio TORRISI (confermato) -> esonerato il 02/09

Turris: Mirko CONTE (nuovo)