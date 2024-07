Siparietto Giroud-Pavard in vacanza: l'ex Milan copre il logo dell'Inter dal pantaloncino del compagno

Insieme in vacanza in Costa Azzurra in attesa di unirsi alle loro rispettive squadre, Olivier Giroud e Benjamin Pavard sono stati protagonisti di un simpatico siparietto che racchiude tutta la sana rivalità che esiste fra il Milan e l'Inter.

A margine di un evento che li ha visti giocare una partita di paddle, i due francesi hanno posato per alcuni video e foto per i presenti. In occasione di questo, Olivier Giroud non ha perso occasione per confermare tutto il suo milanismo, coprendo con ironia il logo dell'Inter sul pantaloncino di Pavard, che preso alla sprovvista non ha fatto altro che sorridere e fare come se nulla fosse successo.