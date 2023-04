Sky - Milan, apprensione per Ibra. Zlatan si è fermato durante il riscaldamento, possibile problema al polpaccio

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stando a quanto riferito da Peppe Di Stefano su Sky Sport 24 c'è apprensione in casa Milan per le condizioni di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, in panchina per Milan-Lecce, si è fermato durante il riscaldamento per quello che dovrebbe essere un problema al polpaccio. È rientrato negli spogliatoi accompagnato da un massaggiatore e ha lasciato il campo zoppicando. Nelle prossime ore arriveranno ulteriori dettagli.