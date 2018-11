Sky - Milan tra 3-4-3 e 3-5-2 contro la Lazio: dipenderà da Calhanoglu

Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, oltre alla difesa a tre, a Milanello si sta studiando più idoneo per affrontare la Lazio. Da quello che trapela Gattuso sarebbe intenzionato a schierare un 3-4-3 o un 3-5-2, a seconda di come risponderà Hakan Calhanoglu in questi giorni. Se il turco sarà nelle condizioni giuste per scendere in campo, il tecnico rossonero schiererebbe un 3-4-3 col tridente Suso-Cutrone-Calhanoglu, mentre nel caso contrario si adotterebbe un 3-5-2 con Laxalt esterno di centrocampo.