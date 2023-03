Sky - Nuovi controlli per Messias: il brasiliano punta alla Champions

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato da Sky in diretta dall'inviato Manuele Baiocchini, Junior Messias avrebbe svolto nuovi esami che avrebbero dato buoni esiti e confermerebbero che il brasiliano è sulla strada giusta verso il recupero con la lesione che si sta cicatrizzando. Settimana prossima sono attesi nuovi esami e si avrà più certezza sul rientro del giocatore che, comunque, punta al doppio confronto con il Napoli in Champions League.