Solo un italiano tra gli arbitri chiamati al Mondiale per Club. E sarà "solo" al Var

Attraverso i suoi canali ufficiali, la FIFA ha reso noti gli arbitri designati per la prima edizione del nuovo Mondiale per club, in programma dal 14 giugno al 13 luglio in 12 stadi distribuiti in 11 città degli Stati Uniti.

Solo un italiano. Saranno in totale 117 gli ufficiali designati: 35 arbitri, 58 assistenti e 24 addetti al VAR, rappresentanti di 41 federazioni membri. L’unico rappresentante per l’Italia è - come VAR - Marco Di Bello.

Commentando la nomina del cosiddetto “Team One”, il presidente del Comitato Arbitri FIFA, Pierluigi Collina, ha dichiarato che per i selezionati sarà un vero "privilegio" arbitrare la prima edizione della FIFA Club World Cup: “Ogni volta che nasce una nuova competizione, gli arbitri selezionati hanno il privilegio di farne parte per la prima volta, quindi sono certo che tutti gli ufficiali saranno entusiasti. Arriviamo da prestazioni di alto livello nei recenti tornei FIFA. Questo alza l’asticella e, più è alta, più è difficile mantenere lo standard. Ma stiamo lavorando duramente e sono convinto che il Team One darà un contributo solido al successo di questa entusiasmante competizione”.

Massimo Busacca, direttore arbitrale della FIFA, ha aggiunto: "Mi piace paragonare la preparazione di una squadra di calcio a quella di una squadra arbitrale, perché entrambe devono lavorare sodo e raggiungere standard elevati. Ci sforziamo di garantire la massima uniformità e coerenza in ciò che facciamo, perché il calcio è lo stesso ovunque. Ma sappiamo anche quanto sia importante comprendere le diverse mentalità nel calcio, e questo è cruciale”.

In linea con le modifiche approvate dall’IFAB al regolamento del gioco, la FIFA introdurrà nuove norme per ridurre le perdite di tempo dei portieri: se un portiere trattiene il pallone per più di otto secondi (con l’arbitro che userà un conteggio visivo di cinque secondi), verrà assegnato un calcio d’angolo alla squadra avversaria, invece dell’attuale punizione indiretta dopo sei secondi. Inoltre, grazie al sostegno dell’IFAB, la FIFA sperimenterà l’uso di body cam indossate dagli arbitri per valutarne un impiego futuro e sviluppare standard di qualità e sicurezza. Le immagini in diretta saranno visibili ai tifosi di tutto il mondo tramite DAZN, emittente esclusiva della FIFA Club World Cup 2025. "Pensiamo sia un’opportunità per offrire agli spettatori un’esperienza inedita, con immagini da un punto di vista mai visto prima", ha dichiarato Collina, sottolineando che si tratta di una fase di test: “Ha anche una finalità didattica per la formazione degli arbitri: poter vedere cosa ha visto l’arbitro è fondamentale nei debriefing, per valutare come è stata presa una decisione. Quindi è un connubio tra innovazione per le trasmissioni e strumento formativo”.