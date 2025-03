Tanti auguri a Francesco Camarda che oggi compie 17 anni!

vedi letture

Oggi, 10 marzo, è il compleanno di Francesco Camarda che compie 17 anni. Il giovane attaccante rossonero, che in questa stagione si sta alternando tra prima squadra e Milan Futuro (ha giocato anche una partita in Youth League con la Primavera), è sicuramente il talento più cristallino del settore giovanile milanista. Tanti auguri Francesco!!!

Questi i suoi numeri stagionali:

PRESENZE SERIE C: 11

PRESENZE SERIE A: 9

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 9

PRESENZE COPPA ITALIA SERIE C: 2

PRESENZE YOUTH LEAGUE: 1

PRESENZE TOTALI: 27

MINUTI IN CAMPO: 1246'

GOL: 4

AMMONIZIONI: 3

Questo il post di auguri del Milan su X: