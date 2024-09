Theo: "29 gol con il Milan: felice di eguagliare il mio idolo Maldini". E arriva la risposta di Paolo: "Sei speciale"

Dopo la vittoria per 3-0 casalingo contro il Lecce, Theo Hernandez ha pubblicato un post su Instagram un post per festeggiare non solo il successo contro i pugliesi, ma anche il suo 29° gol in maglia rossonera in campionato, che gli permette di eguagliare Paolo Maldini come difensore del Diavolo con più reti segnate nella storia della Serie A: "Vittoria e 29 gol con il Milan: felice di eguagliare il mio idolo !! FORZA MILAN".

Sotto il post, è arrivata poi anche la risposta di Paolo Maldini che si è complimentato con il francese: "Grande Theo. La piccola differenza è che io ci ho messo 25 anni, a te ne sono bastati 5. Sei speciale!".