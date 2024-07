Theo e Giroud scambiano la maglia con Leao a fine partita. Il video

vedi letture

Ieri sera Portogallo e Francia hanno dato vita a un quarto di finale degli Europei molto intenso che, al termine dei tempi regolamentari, supplementari e dei tiri di rigore, ha visto vincere i francesi. Protagonisti assoluti ben tre rossoneri in campo: il portiere Mike Maignan è stato decisivo con almeno tre interventi, il terzino Theo Hernandez è stato forse il migliore in campo per la Francia e ha segnato il rigore decisivo, Rafa Leao è stato sconfitto ma è stato l'unico lusitano a creare pericoli costanti nell'area avversaria. Non è entrato in campo l'ormai ex milanista Olivier Giroud.

Nonostante la rivalità in campo, l'amicizia rimane salda fuori dal campo. Il profilo ufficiale della Uefa ha infatti pubblicato un video di fine partita in cui si vede, negli spogliatoi, Leao chiacchiera con Giroud e Theo Hernandez. L'attaccante numero 9 e il terzino in maglia 22 hanno consegnato la propria maglia all'amico ed ex compagno portoghese che in cambio ha dato la sua al compagno di fascia al Milan.