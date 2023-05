Thiago Motta: "Se dovessero arrivare big per Arnautovic penso che sia doveroso andarci"

MilanNews.it

Thiago Motta, tecnico del Bologna, si è così espresso in conferenza stampa sul futuro di Arnautovic, accostato anche al Milan: "Avete parlato tantissimo di lui, l'avete già messo in altre squadre mentre noi stiamo pensando alla Cremonese. Non abbiamo nessun problema personale, sono solo scelte tecniche, è solo per quello che vedo nel campo e sono scelte per il bene del Bologna. Se dovessero arrivare squadre per Arna che ha 34 anni, squadre che puntano o giocano in Europa, penso che sia doveroso, sarebbe giusto che lui possa avere una grande opportunità per giocarci. In ogni caso, se sta bene ed è utile per la squadra gioca, punto".