TMW Radio - Braglia: "Il Milan deve confermare quelli forti, quelli che possono portarti ad un Milan forte in Europa"

vedi letture

L'ex portiere Simone Braglia a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato delle tematiche di giornata.

Milan, si pensa al rinnovo di Maignan. E' da rinnovare anche a 6 mln a stagione?

"Se glieli davano a Donnarumma, perché non darli anche a lui? A volte non capisco le società che progettualità hanno. Se continui a rinviare il rinnovo di un giocatore fondamentale come il portiere, un giocatore guarda ovviamente altrove. Si devono confermare i più forti, quelli che possono portarti ad essere un Milan forte anche a livello europeo".