TMW Radio - Braglia: "Non vorrei che il Milan possa subire il contraccolpo della Supercoppa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L’ex portiere Simone Braglia è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, durante il post partita della Supercoppa Italiana, per commentare la sfida andata in scena a Ryad.

Che scenari può aprire questo derby per le milanesi?

“L’anno scorso fu un derby ad indirizzare la stagione, chissà che non possa esserlo anche quest’anno. Non vorrei che il Milan possa subire il contraccolpo di questa serata. La squadra ha sempre dimostrato di saper reagire alle difficoltà e proprio per questo la partita di oggi lascia un po’ attoniti”.