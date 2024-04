TMW Radio - Brambati: "A me è sembrato di intuire che al Milan ricercano un allenatore internazionale"

“A me è stato detto in settimana che l’unica persona che ha fatto il nome di Conte è stato Ibrahimovic". Massimo Brambati, intervenuto come di consueto durante Maracanà sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato così dell'ipotesi che potrebbe portare Antonio Conte sulla panchina del Milan, dopo l'esonero, che appare scontato, di Stefano Pioli al termine di questo campionato: "Io ho chiesto se Ibrahimovic contasse molto nel Milan e mi è stato detto che conta come Zanetti all’Inter.

Lui è uno di quelli che ha spinto per Conte - ha proseguito Brambati - la proprietà è americana e a me è sembrato di intuire che ricercano un allenatore internazionale. Quei nomi che sono usciti, che io ho letto solo sui giornali, vanno in una direzione. A me la persona con cui ho parlato ha fatto capire che la direzione potrebbe essere quella. Io vorrei anche capire le prospettive di Leao. Io valuterei la cessione. Se dovessi andare a incassare 90-100 milioni potrebbe essere la soluzione giusta”.

Conte invece può considerarsi fatto al Napoli?

“No assolutamente. Non è fatto niente nella maniera più assoluta”.

Per la panchina del Milan sono sfumate intanto due piste: Xavi rimarrà al Barcellona, così come Sergio Conceicao che ha rinnovato con il Porto fino al 2028. Entrambi erano stati accostati al Diavolo nelle ultime settimane.