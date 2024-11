TMW Radio - Brambati: "Madrid ti dà un entusiasmo incredibile e consapevolezza, ma deve farti affrontare allo stesso modo una trasferta come Cagliari"

vedi letture

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore. Che ha detto la sua sulla prestazione contro il Lille della Juventus: "L'aspetto negativo è il risultato, perchè la Juve meritava di vincere per quanto espresso. C'è un pizzico di sfortuna, nel fatto di aver perso per tutto l'anno un giocatore chiave come Bremer. E' stata veramente una tegola importante, che piano piano stanno cercando di limitare, ma la sua assenza si fa sentire. Anche ieri nel gol c'è una falla centrale. E poi una campagna così dispendiosa economicamente ma non ripagata dal punto di vista tecnico è evidente a tutti. Ad oggi però diversi elementi arrivati non sono da Juve. Kalulu? Con Bremer è un certo giocatore, oggi con un altro partner è diverso. Ma questo capita a tutti. La guida è fondamentale in quel ruolo. Comunque è vero, lo ricordo al Milan che è stato straordinario nell'anno dello Scudetto, poi è scemata la sua qualità. Magari non è neanche abituato a giocare una partita ogni tre giorni".

E sulla vittoria del Milan ha detto: "Può essere la svolta? Si dovrà vedere nelle prossime partite. La svolta devono trovarla loro all'intero. Questa partita ti dà tre punti, un entusiasmo incredibile consapevolezza nei propri mezzi, ma deve farti affrontare allo stesso modo una trasferta come quella di Cagliari".