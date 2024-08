TMW Radio - Perinetti: "Personalmente vedo le Under-23 come una cosa positiva"

Nel corso della diretta mattutina odierna di A Tutta C, trasmissione targata TMW Radio e dedicata al mondo della Serie C, è intervenuto il Direttore dell'Area Tecnica dell'Avellino Giorgio Perinetti.

Nel vostro girone, per la prima volta, una Under 23. Cosa vi aspettate dalla Juventus Next Gen e più in generale dal progetto U23?

“La Juventus ha dimostrato di avere un percorso più duraturo rispetto a Milan e Atalanta, e negli anni dalla Next Gen sono arrivati in prima squadra elementi come Soulé, Barrenechea, Iling-Junior e Huijsen. Personalmente vedo le Under-23 come una cosa positiva. In C potranno togliere posti a città magari blasonate, ma quest’anno la Juventus nel Girone C darà modo ai tifosi bianconeri del meridione di abbracciare la propria squadra del cuore. Certo, continuo poi a ribadire che servirebbe un differente regolamento, si potrebbe arrivare ad un gentlemen’s agreement con i presidenti, i quali potrebbero decidere di non utilizzare più di quattro stranieri in campo. Questo non vieterebbe di avere non italiani, ma permettere anche lo sviluppo dei nostri ragazzi. Ribadisco che una legge non è possibile, ma un gentleman’s agreement si potrebbe fare”.

Guardiamo in generale alla categoria. Quale può essere un ulteriore step di crescita per la Serie C?

“Marani ha fatto un lavoro eccezionale, perché lo sviluppo di Sky ha garantito visibilità alla Serie C, la quale ha fatto vedere valori tecnici di alto livello. In più questa visibilità ha anche rimosso alcune brutte abitudini ambientali. A livello di crescita servirebbe che il sistema calcio avesse una visione più di sistema e meno condominiale. Non possiamo pensare che la manna arrivi dal cielo, serve una collaborazione più intensa per trovare concetti in vista di una soluzione comune”.