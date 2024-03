TMW Radio - Turci: "Farei di tutto per evitare che Maignan lasci il Milan"

L'ex portiere e commentatore tv Luigi Turci è intervenuto in diretta a TMW Radio, durante Maracanà.

Chi si deve svegliare di più nella lotta salvezza? 7 squadre coinvolte:

"La squadra che deve svegliarsi è assolutamente l'Udinese, ha una rosa che non c'entra nulla con questa classifica. Il cambio allenatore gli ha giovato parzialmente, mi aspettavo che oggi fosse ampiamente fuori da questa lotta. Mancano 9 partite, non sono pochissime, deve fare il salto ora. Per il resto ci sono squadre tutte molto vicine, può succedere di tutto. Una vittoria in uno scontro diretto può essere decisiva".

Maignan, si parla di rinnovo a 6 mln al Milan. E' giusto un aumento così?

"Come rendimento non sta ripetendo l'annata dello Scudetto. Le ultime due stagioni sono state buone ma non allo stello livello di quella. E' un portiere a livello mondiale di sicura affidabilità. Al di là di tutto, ha un valore assoluto. Farei di tutto per evitare che lasci il Milan".