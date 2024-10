Tomori e Abraham a rischio panchina con l'Udinese

Se ne è parlato nel corso di tutti questi ultimi giorni, il gesto di Tammy Abraham e Fikayo Tomori che hanno "rubato" il rigore a Christian Pulisic a Firenze non è stato gradito nè da Paulo Fonseca, che lo ha fatto sapere direttamente davanti alle telecamere nel post partita, nè in generale dal club, che però come spesso è accaduto nei post gara in questa stagione fino a questo momento è rimasto in silenzio. L'azione dei due amici inglesi, unita alle loro prestazioni sottotono, avrà delle conseguenze.

La conseguenza più diretta si chiama panchina. Secondo le indiscrezioni dell'ultima settimana, confermate e ribadite anche oggi dalla Gazzetta dello Sport sia Fikayo Tomori che Tammy Abraham rischiano di perdere il posto da titolare nella prossima sfida contro l'Udinese, sabato alle 18 a San Siro al rientro dalla sosta. I due saranno verosimilmente sostituiti da Strahinja Pavlovic, che ha giocato un minuto nelle ultime 4, e da Noah Okafor, che ha lavorato a Milanello ed è pronto ad affiancare Morata.