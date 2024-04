Tre allenatori si auto-escludono dalla lista per la panchina del Milan

Il Milan e Stefano Pioli, con ogni probabilità, si separeranno a fine stagione. In dieci giorni i rossoneri sono stati eliminati dalla Roma in Europa League e hanno subito l'onta del derby perso (il sesto consecutivo) con l'Inter che ha festeggiato lo scudetto davanti ai tifosi del Diavolo. Tutto questo all'interno di una stagione con troppi bassi e pochi alti, specialmente nelle partite importanti. Dunque in questi giorni e nei prossimi la dirigenza rossonera e il club si stanno mobilitando, e continueranno a farlo, per cercare il successore di Pioli. Già sono stati fatti tantissimi nomi, alcuni però sono subito sfumati.

Notizia di questo pomeriggio il rinnovo di Sergio Conceição con il Porto fino al 2028 (LEGGI QUI): il tecnico dei dragoes era stato tra i tanti profili nominati nelle ultime ore come potenziale obiettivo. Ieri invece, a sorpresa, Xavi Hernandez è tornato sui suoi passi e ha annunciato che tornerà al Barcellona anche la prossima stagione. Nei giorni precedenti era arrivato il rinnovo di Unai Emery con l'Aston Villa: anche i due spagnoli erano stati citati nel calderone di nomi possibili. Evidentemente non erano i target principali ma se il Milan vuole già mettersi al lavoro per la prossima stagione, dovrà mobilitarsi per tempo.