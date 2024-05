Florenzi a Milan TV: "L'atteggiamento della squadra è stato giusto, abbiamo dato tutto. Il gol? In questo momento mi interessa poco"

Intervenuto ai microfoni di MilanTV e autore di un'ottima partita condita anche da gol e assist, ha parlato così Alessandro Florenzi al termine della gara:

Tanto rammarico

"Volevamo vincere e non ci siamo riusciti, il rammarico è tanto. Nei gol subiti siamo stati sfortunati, non so come abbia segnato Ekuban, è stato un po' fortunato, dobbiamo accettarlo e andare avanti".

Abbiamo dato tutto

"L'atteggiamento è stato giusto, abbiamo dato tutto e va bene così, l'importante è uscire a testa alto con l'impegno che ci mettiamo sempre".

Mi interessa la squadra

"Un bel gol che non vale zero ma qualcosa del genere, è più importante la squadra e l'ho sempre pensato, avrei preferito non segnare e vincere questa partita, mi interessa poco in questo momento del gol, anche se è stato bello ma volevo vincere".