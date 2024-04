Trevisani analizza la heat-map di Leao: "È il cuore del Milan"

vedi letture

Nel corso della puntata speciale del podcast di Cronache di Spogliatotio 'Taconazo', Riccardo Trevisani ha commentato l'ultima giornata di Serie A, soffermandosi in modo particolare non solo sulla prestazione, ed il gol, di Rafael Leao a Firenze contro la Fiorentina, ma anche sull'errore grossolano che Milenkovic ha commesso proprio in occasione del definitivo 2 a 1 del portoghese. Queste le sue dichiarazioni.

"Leao è il cuore del Milan. Ma osservando la heat-map del portoghese vi rendete conto di quanto la Fiorentina giochi alta? Leao in un'altra partita sta con i piedi che sbattono sul vertice dell'area di rigore, qui sta a centrocampo. E' chiaro che poi dopo uno deve prendere quel gol del 2 a 1 di Leao e dice 'A questi chi gli ha insegnato la fase difensiva?'. Ragazzi ma Milenkovic fa una cosa che non è prevista dal regolamento del calcio. Ha deciso che siccome Leao attaccherà la fascia, va sulla fascia e se ne va, e gli lascia tutto il centro. E' veramente una cosa brutta".