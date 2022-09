Tuttosport: "Due traverse per il Milan, ma arriva il ko dopo 22 gare"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tuttosport in edicola stamattina scrive così questa mattina sulla sconfitta del Diavolo contro il Napoli: "Due traverse per il Milan, ma arriva il ko dopo 22 gare". I rossoneri hanno giocato una grande partita e non sono stati nemmeno fortunati visto che hanno colpito anche due traverse, ma alla fine a portare a casa i tre punti è stata la squadra di Spalletti. Per il Diavolo si tratta del primo ko dopo 22 risultati utili di fila in campionato.