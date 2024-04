Tuttosport titola: "Roma e derby: Pioli si gioca il futuro"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina: "Roma e derby: Pioli si gioca il futuro". Tra stasera contro i giallorossi nel ritorno dei quarti di Europa League (si riparte dallo 0-1 dell'andata a San Siro) e lunedì nel derby di Milano contro l'Inter, il tecnico milanista si gioca gran parte della sue chance di restare alla guida del Diavolo anche nella prossima stagione.

Intervenuto ieri in conferenza stampa, Pioli ha spiegato: "La sfida è importante ma ce la dobbiamo godere. Non è la prima volta che giochiamo una partita così importante, serviranno energie e sudore. La partita è di una tale importanza che i ragazzi sanno come interpretarla. La gara di andata non ci ha tolto niente. A queste partite non conta come si arriva: bisogna giocarle e vincerle. Stiamo bene, non può essere un tempo o un risultato negativo a cancellare un momento positivo. Nel primo tempo dell’andata non abbiamo fatto bene, nella ripresa potevamo pareggiare. Non conta comunque come si arriva a una gara del genere, conta la determinazione e la concentrazione. Abbiamo le qualità per poter fare grandi cose".