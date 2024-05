Sacchi: "Perché non tenere Pioli? La sua conferma non sarebbe un ripiego"

La discussione sul nuovo allenatore del Milan infiamma le chiacchiere di questo finale di stagione rossonero, avaro di obiettivi sportivi significativi. La sensazione è che l'esperienza di Stefano Pioli in rossonero sia arrivata al capolinea e da un paio di settimane vengono fatti diversi nomi come possibili candidati futuri alla panchina del Diavolo. Oggi ne ha parlato anche l'ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi che è stato intervistato sulle colonne della Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni.

Le parole di Sacchi a difesa di Stefano Pioli: "Perché non tenere Pioli? Io credo che la sua esperienza al Milan sia tutto sommato positiva. Ha vinto uno scudetto e la società aveva speso meno delle avversarie. In quell’occasione aveva stupito tutti e divertito il pubblico. In questa stagione, se tutto va bene, si piazza al secondo posto in campionato: significa che soltanto l’Inter ha fatto meglio. E poi, i giocatori acquistati li ha voluti tutti Pioli o sono stati scelti dai dirigenti? Perché se sono stati scelti dai dirigenti, le responsabilità vanno divise a metà. Io credo che Pioli meriti rispetto per quello che ha dato al Milan e per come si è comportato. Mi sembra che la sua conferma non sarebbe un ripiego. E’ un allenatore che ha saputo migliorarsi nel corso del tempo. E’ vero che ha commesso degli errori ma sbagliare è umano. Prenderei in considerazione l'ipotesi di confermare Pioli".