Leao scherza in live: "Io e Kean insieme avremmo fatto paura, mangiavamo tutti"
MilanNews.it
Durante una live sul suo canale Twitch, Rafa Leao, tra il serio ed il faceto, ha risposto ad un tifoso che vorrebbe veder giocare il portoghese con Moise Kean, attaccante della Fiorentina. Queste le parole del numero 10 rossonero:
Perché non porti Moise Kean in live e magari al Milan? “Queste cose qua poi generano polemiche… A Moise voglio molto bene, è mio fratello. Situazione al Milan non lo so, ma io e lui insieme in campo… Facevamo paura insieme (ride, ndr). Mangiavamo tutti. Gli voglio bene, qualsiasi sia il club in cui va o rimane”.
Pubblicità
News
Qualche domanda di Ferragosto. Perché Leoni è meglio di De Winter? Chi preferire tra Vlahovic e Hojlund? I rossoneri sono da scudetto? "A volte il vincitore...", lo disse Nelson Mandela o Jim Morrison?di Luca Serafini
Le più lette
2 Qualche domanda di Ferragosto. Perché Leoni è meglio di De Winter? Chi preferire tra Vlahovic e Hojlund? I rossoneri sono da scudetto? "A volte il vincitore...", lo disse Nelson Mandela o Jim Morrison?
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Wheeler (Daily Mail): "Hojlund? Paga il prezzo esagerato e uno United deludente"
Franco OrdineIn difesa i conti non tornano. Regalate a Jimenez un orologio! Maignan e Pulisic: subito rinnovi
Carlo PellegattiBravo Tare, grande acquisto! Allegri, una garanzia! Leoni occasione persa. La verità su Hojlund!
Antonio VitielloSi riparte: tutto nelle mani di Allegri. Mercato: centrocampista del futuro. Altri tre acquisti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com