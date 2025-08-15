Leao scherza in live: "Io e Kean insieme avremmo fatto paura, mangiavamo tutti"

Durante una live sul suo canale Twitch, Rafa Leao, tra il serio ed il faceto, ha risposto ad un tifoso che vorrebbe veder giocare il portoghese con Moise Kean, attaccante della Fiorentina. Queste le parole del numero 10 rossonero:

Perché non porti Moise Kean in live e magari al Milan? “Queste cose qua poi generano polemiche… A Moise voglio molto bene, è mio fratello. Situazione al Milan non lo so, ma io e lui insieme in campo… Facevamo paura insieme (ride, ndr). Mangiavamo tutti. Gli voglio bene, qualsiasi sia il club in cui va o rimane”.