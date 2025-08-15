Milan-Bari, non ci sarà la conferenza stampa della vigilia di Massimiliano Allegri

Milan-Bari, non ci sarà la conferenza stampa della vigilia di Massimiliano AllegriMilanNews.it
Oggi alle 18:51News
di Gaetano Mocciaro

Non vi sarà la conferenza stampa pre-partita di Massimiliano Allegri, alla vigilia di Milan-Bari, prima uscita ufficiale dei rossoneri in questo 2025/26. Ricordiamo che il tecnico è squalificato per due partite in questa competizione, squalifica che risale alla Coppa Italia del 2024 quando il tecnico livornese era ancora allenatore della Juventus. Pertanto il ritorno di Allegri a San Siro sulla panchina del Milan è rimandato al 23 agosto contro la Cremonese.