MN - Wheeler: "Molti del Man United si sono rilanciati in Serie A. Mi auguro Hojlund faccia lo stesso"

Arrivati i rinforzi in difesa e centrocampo, è tempo di rinforzare l'attacco. E Rasmus Hojlund è un obiettivo forte. Il collega del Daily Mail, Chris Wheeler, ci ha parlato delle difficoltà del danese nelle ultime due stagioni con i Red Devils. Ecco un estratto delle sue parole a MilanNews.it

Pensi che si possa rilanciare nel calcio italiano?

"Me lo auguro. I numeri mostrati all'Atalanta sono stati talmente buoni da convincere lo United ad acquistarlo. E ha fatto bene anche allo Sturm Graz. Molti giocatori che non hanno avuto successo allo United, come Romelu Lukaku, Alexis Sanchez e Matteo Darmian, hanno fatto bene in Italia e Hojlund ha una lunga carriera davanti a sé".