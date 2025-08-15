MN - Wheeler: "Hojlund? Allo United tanti flop. Non ha un grande centravanti dai tempi di Ibra"

Arrivati i rinforzi in difesa e centrocampo, è tempo di rinforzare l'attacco. E Rasmus Hojlund è un obiettivo forte. Il collega del Daily Mail, Chris Wheeler, ci ha parlato delle difficoltà del danese nelle ultime due stagioni con i Red Devils. Ecco un estratto delle sue parole a MilanNews.it

Si è letto in rete di un Hojlund considerato persino fra i peggiori attaccanti di sempre del Manchester United

"No, sarebbe ingiusto. È stato sfortunato a firmare per una cifra gonfiata e a giocare in una squadra dello United poco performante. Altri attaccanti costosi hanno faticato allo United: Gary Birtles e Alan Brazil negli anni '80, e più recentemente nomi come Radamel Falcao. Lo United non ha un grande centravanti dai tempi di Robin van Persie e, per un breve periodo, di Zlatan Ibrahimovic".