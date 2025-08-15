MN - Wheeler: "Hojlund non ha mai avuto un grande feeling con i compagni di squadra"

Arrivati i rinforzi in difesa e centrocampo, è tempo di rinforzare l'attacco. E Rasmus Hojlund è un obiettivo forte. Il collega del Daily Mail, Chris Wheeler, ci ha parlato delle difficoltà del danese nelle ultime due stagioni con i Red Devils. Ecco un estratto delle sue parole a MilanNews.it

Cosa è mancato fondamentalmente a Höjlund per affermarsi nel calcio inglese?

"Non ha segnato abbastanza gol, semplice. Non è stato cinico come dovrebbero essere i grandi attaccanti davanti alla porta. È un attaccante fisico, ma nonostante ciò ha lo si è visto perdere troppo facilmente i contrasti. E non ha mai avuto un grande feeling con i compagni".