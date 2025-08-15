Primo sudore e primi sorrisi per Athekame. Lo svizzero subito al lavoro con la squadra
MilanNews.it
Prime immagini di Zachary Athekame al lavoro al Milan. Lo svizzero, ufficializzato in mattinata, si è messo subito a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri nella seduta odierna. Il 20enne è arrivato per 10 milioni dallo Young Bos e ha firmato un contratto fino al 2030. "Primo sudore e sorrisi in rossonero" scrive la pagina Instagram del Milan.
Il giocatore raggiunge i connazionali Ardon Jashari e Noah Okafor ed è in assoluto il 15° svizzero a vestire la maglia rossonera. Il suo trasferimento al Milan è fin qui il più oneroso di questa finestra di mercato in Svizzera. In un breve video postato su Instagram dal Milan arrivano anche le sue prime parole in rossonero: "Sono pronto a dare tutto".
Pubblicità
News
Qualche domanda di Ferragosto. Perché Leoni è meglio di De Winter? Chi preferire tra Vlahovic e Hojlund? I rossoneri sono da scudetto? "A volte il vincitore...", lo disse Nelson Mandela o Jim Morrison?di Luca Serafini
Le più lette
2 Qualche domanda di Ferragosto. Perché Leoni è meglio di De Winter? Chi preferire tra Vlahovic e Hojlund? I rossoneri sono da scudetto? "A volte il vincitore...", lo disse Nelson Mandela o Jim Morrison?
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Wheeler (Daily Mail): "Hojlund? Paga il prezzo esagerato e uno United deludente"
Franco OrdineIn difesa i conti non tornano. Regalate a Jimenez un orologio! Maignan e Pulisic: subito rinnovi
Carlo PellegattiBravo Tare, grande acquisto! Allegri, una garanzia! Leoni occasione persa. La verità su Hojlund!
Antonio VitielloSi riparte: tutto nelle mani di Allegri. Mercato: centrocampista del futuro. Altri tre acquisti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com