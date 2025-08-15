Primo sudore e primi sorrisi per Athekame. Lo svizzero subito al lavoro con la squadra

Prime immagini di Zachary Athekame al lavoro al Milan. Lo svizzero, ufficializzato in mattinata, si è messo subito a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri nella seduta odierna. Il 20enne è arrivato per 10 milioni dallo Young Bos e ha firmato un contratto fino al 2030. "Primo sudore e sorrisi in rossonero" scrive la pagina Instagram del Milan.

Il giocatore raggiunge i connazionali Ardon Jashari e Noah Okafor ed è in assoluto il 15° svizzero a vestire la maglia rossonera. Il suo trasferimento al Milan è fin qui il più oneroso di questa finestra di mercato in Svizzera. In un breve video postato su Instagram dal Milan arrivano anche le sue prime parole in rossonero: "Sono pronto a dare tutto".