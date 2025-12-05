Vernazza: "Il Milan esce dalla Coppa: non è detto che in assoluto sia un male"

Uno degli obiettivi della stagione rossonera è già scemato: dopo esserci arrivati a un passo perdendo in finale contro in Bologna, quest'anno il Milan saluta la Coppa Italia subito, a dicembre, pur avendo giocato tre partite nella competizione per via dello scadente piazzamento in campionato dello scorso anno. Un'eliminazione che giustamente brucia ma che, guardando il bicchiere mezzo pieno, lascia il Diavolo con il focus solo sul campionato e sulla Supercoppa. Di questo e altri aspetti ne ha parlato il collega Sebastiano Vernazza sulla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Sebastiano Vernazza come commento sulla gara tra Lazio e Milan di Coppa Italia: "Il Milan esce dalla Coppa Italia e non è detto che in assoluto sia un male, ora la squadra ha un unico grande bersaglio, lo scudetto. Coincidenza incoraggiante: nella stagione scorsa, il Napoli venne eliminato dalla stessa Lazio proprio negli ottavi della coppa nazionale e poi vinse il campionato. Come il Milan di oggi, il Napoli di ieri non giocava in Europa: le affinità cominciano a essere interessanti".