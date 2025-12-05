Ricci a SportMediaset: "Troppi errori, anch'io ho sbagliato troppo: giornata no"

vedi letture

Samuele Ricci, centrocampista rossonero che ieri ha giocato da titolare e per tutta la partita contro la Lazio negli ottavi di finale di Coppa Italia fatali per il Milan, è intervenuto nel post gara ai microfoni di SportMediaset. Le sue dichiarazioni complete.

Cos'è mancato al Milan?

"È mancato un po' di ritmo, questo è quello che mi è parso dal campo: ci sono stati un po' troppi errori tecnici, anche io ho sbagliato un po' troppo. Non siamo riusciti a trovare l'occasione giusta e a essere concreti: abbiamo creato qualcosina ma non tantissimo. Poi abbiamo preso gol su una palla inattiva e quello ha fatto la differenza"

Non vi aspettavate una Lazio così aggressiva?

"No, ce la aspettavamo perché lo avevamo detto fin da subito, specialmente da come era finita a Milano. Per una buona parte della gara abbiamo tenuto anche bene la palla ma è mancata un'imbucata e un qualcosa in ripartenza. Ci dispiace perché era una partita secca, non puoi tornare indietro e dobbiamo pensare alla prossima a Torino"

Obiettivo sfumato presto: rischia di trascinarsi qualcosa negli obiettivi più grandi?

"No, questo no. Ci sta perdere, venivamo da tanti risultati positivi. La Lazio è un'ottima squadra, dei buonissimi giocatori: era la nostra giornata no e non siamo stati al top fin da subito. C'è solo da voltare pagina"