Il Toro si esalta con il Milan: è la big con cui ha conquistato più punti nell'era Cairo

La sconfitta dell'Olimpico, con eliminazione dalla Coppa Italia in allegato, è una pagina che il Milan deve voltare subito: lo deve fare sia per benessere mentale, sia per forza di cose. Già tra tre giorni, lunedì 8 dicembre nel giorno dell'Immacolata, arriverà il prossimo impegno: i rossoneri saranno ospiti del Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino. Una trasferta che storicamente, specialmente negli ultimi anni, si è rivelata sempre una sentenza in negativo per la squadra rossonera.

Basti sottolineare che negli ultimi 12 precedenti in campionato in casa granata, il Milan ha conquistato una sola vittoria: era il 2020/2021 e i rossoneri vinsero addirittura 7-0. Da quel momento lì sono arrivati, un pareggio e tre sconfitte. Prima di quella vittoria altri risultati che avevano lasciato l'amaro in bocca. Il dato che porta all'attenzione La Stampa questa mattina, del. resto, è rilevante in tal senso: nell'era Urbano Cairo, il Milan è la big con cui il Torino ha conquistato più punti, 28 (32 gare). Segue il Napoli a 25 (31 gare), la Roma a 21 (33 gare), l'Inter a 20 (33 gare), la Juventus a 11 (31 gare).