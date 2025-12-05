Le pagelle del CorSport: il migliore rossonero è Loftus, tre bocciati

vedi letture

Il Corriere dello Sport questa mattina ha proposto le pagelle rossonero all'indomani della gara tra Lazio e Milan che ha comportato l'eliminazione dei rossoneri dalla Coppa Italia. Non fioccano grandissime valutazioni: sono solo quattro i giocatori con un voto più alto della sufficienza. Il migliore tra i rossoneri, con un 7, è Loftus-Cheek: "Effetto scenico nel primo tempo, effetti speciali nel secondo. S’è presentato con un raid areo, da ciclope d’area, ma ha incornato alto. Un’altra incornata di poco fuori". Promossi con il 6.5 anche Maignan, Rabiot e Pulisic.

Tre i bocciati gravi (5): De Winter, Leao e Nkunku. Questo il giudizio riservato a Rafa: "Chili di muscoli al servizio della squadra, ma errori fantozziani. Una rifinitura sprecata e una svirgolata da top horror, alto cielo". Non bene anche Estupinan, Jashari e Saelemaekers (5.5): stesso voto anche per il tecnico Max Allegri. Questa la valutazione per l'allenatore: "Cinque cambi rispetto a San Siro non hanno pagato. Dal campionato alla Coppa, passo del gambero". Per tutti gli altri sufficienza.