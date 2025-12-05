Vernazza: "Ieri è mancata la verticalità improvvisa che Modric sa generare"

Uno degli obiettivi della stagione rossonera è già scemato: dopo esserci arrivati a un passo perdendo in finale contro in Bologna, quest'anno il Milan saluta la Coppa Italia subito, a dicembre, pur avendo giocato tre partite nella competizione per via dello scadente piazzamento in campionato dello scorso anno. Un'eliminazione che giustamente brucia ma che, guardando il bicchiere mezzo pieno, lascia il Diavolo con il focus solo sul campionato e sulla Supercoppa. Di questo e altri aspetti ne ha parlato il collega Sebastiano Vernazza sulla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Sebastiano Vernazza sull'assenza dall'inizio di Luka Modric: "Sabato il gioco fluiva in maniera diversa, perché a dirigere il coro provvedeva Luka Modric, ieri in panchina per legittimo, quasi doveroso recupero di energie. Non si può pensare che il quarantenne fuoriclasse giochi sempre e comunque, lo si esporrebbe a cali di rendimento. Esserci sempre è faticoso a 30 anni, figuriamoci alla sua età. È un fatto però che nel primo atto di ieri il palleggio del Milan tendeva al banale. Mancava lo squarcio di luce, la verticalità improvvisa che Modric sa generare a prescindere"