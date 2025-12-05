Torino-Milan, gara affidata all'arbitro Chiffi. Al Var Ghersini-Abisso

Il Milan, dopo la sconfitta ieri sera in Coppa Italia, con eliminazione annessa, deve già pensare al prossimo impegno che sarà a chiusura della quattordicesima giornata di Serie A Enilve. I rossoneri, infatti, scenderanno in campo lunedì 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, alle ore 20.45. Avversario sarà il Torino allo Stadio Oimpico Grande Torino. L'AIA ha comunicato la squadra arbitrale in vista della partita: la gara sarà diretta dal signor Daniele Chiffi della sezione di Padova. Al Var ci saranno Ghersini e Abisso.

TORINO – MILAN Lunedì 08/12 h. 20.45

CHIFFI

BACCINI – BERCIGLI

IV: TREMOLADA

VAR: GHERSINI

AVAR: ABISSO