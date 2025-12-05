Sabatini: "Dopo l'errore di Leao il Milan si è sgonfiato"

Sandro Sabatini, giornalista e opinionista, è intervenuto nel post gara di SportMediaset della partita tra Lazio e Milan che ha sancito l'eliminazione dalla Coppa Italia dei rossoneri agli ottavi di finale. Il commento di Sabatini sulla gara pera 1-0 dal Diavolo: "Il Milan ha giocato un buon secondo tempo. Poi c’è quell'episodio di Leao, sullo 0.0, che avrebbe orientato la partita: un errore al culmine di un’azione ben manovrata. Dopo questo errore il Milan si è un pochino sgonfiato".

Questo il tabellino dI Lazio-Milan, match valido per l'ottavo di finale di Coppa Italia Frecciarossa:

LAZIO-MILAN 1-0

Marcatori: 79' Zaccagni

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-MILAN

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (71' Nuno Tavares); Guendouzi, Vecino (57' Dele-Bashiru), Basic; Isaksen (82' Cancellieri), Castellanos (57' Noslin), Zaccagni (82' Pedro). A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Belahyane, Dia, Pedro, Cancellieri. All. Maurizio Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (64' Nkunku), Ricci, Jashari (81' Modric), Rabiot, Estupinan (87' Bartesaghi); Loftus-Cheek (81' Pulisic), Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Sala. All. Massimiliano Allegri

Arbitro: Guida sezione Torre annunziata.

Ammoniti: 2' Pavlovic, 84' De Winter

Recupero: 1' PT, 5' ST