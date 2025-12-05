Alla fine è colpa di Leao, Vernazza: "Sufficienza irritante, proprio non ce la fa a percorrere l'ultimo miglio"

Uno degli obiettivi della stagione rossonera è già scemato: dopo esserci arrivati a un passo perdendo in finale contro in Bologna, quest'anno il Milan saluta la Coppa Italia subito, a dicembre, pur avendo giocato tre partite nella competizione per via dello scadente piazzamento in campionato dello scorso anno. Un'eliminazione che giustamente brucia ma che, guardando il bicchiere mezzo pieno, lascia il Diavolo con il focus solo sul campionato e sulla Supercoppa. Di questo e altri aspetti ne ha parlato il collega Sebastiano Vernazza sulla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Sebastiano Vernazza sulla prestazione di Rafael Leao, su cui alla prima partita sottotono si abbattono sempre critiche feroci: "E qui tocca ribadire una volta di più come Leao in certi giorni si muova con una sufficienza irritante. Proprio non ce la fa a percorrere l'ultimo miglio, a diventare un attaccante feroce sempre. Sabato, contro la Lazio a Milano, un gol di Leao ha deciso la partita. leri, contro la Lazio all'Olimpico, un errore di Leao ha tenuto viva la Lazio, e poiché il calcio ha una sua logica, Zaccagni poco dopo ha punito il Diavolo".