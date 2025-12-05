VIDEO MN - Dejan Savicevic a Milano per la presentazione del nuovo album Panini

In questi giorni è stato presentato il nuovo album dei Calciatori firmato Panini, una vera e propria istituzione da decenni nel panorama calcistico italiano e non solo. Questa mattina è in corso a Milano in Piazzale Lavater, zona Porta Venezia, un'intervista all'Edicola Panini con una leggenda del mondo rossonero come Il Genio Dejan Savicevic. L'ex campione milanista si è concesso a un'intervista con Panini e anche con l'inviato di Sky Sport 24 Marco Nosotti.

Il video dell'inviato di MilanNews.it presente sul posto: