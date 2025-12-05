Le pagelle di Rafael Leao: è il peggiore in campo per la Gazzetta

Come spesso accade alla prima partita sbagliata, le critiche piovono a catinelle su Rafael Leao. Il numero 10 rossonero, dopo un grande inizio di stagione condizionato anche da un infortunio, ieri ha forse sbagliato la sua seconda partita in stagione dopo quella pareggiata a Torino contro la Juve. Va detto, la prestazione di Rafa è stata negativa, come del resto quella di molti suoi compagni di squadra, ed è stata condizionata da quel gol mangiato che alla fine, per un attaccante, fa la differenza.

La Gazzetta dello Sport nelle sue pagelle lo indica come il peggiore in campo, con un 5. Questo il giudizio della rosea: "Sta più largo a sinistra e non fa la prima punta. Evita di dare riferimenti e finisce per essere poco nel vivo: dribbling che non fanno male e un'occasione sprecata sullo 0-0. Non il vero Leao, quello dell'ultimo mese". Stesso voto anche sul Corriere dello Sport e su Tuttosport. Questo il giudizio del CorSport: "Chili di muscoli al servizio della squadra, ma errori fantozziani. Una rifinitura sprecata e una svirgolata da top horror, alto cielo". Questo invece il commento di Tuttosport: "Non prende mai velocità, l'errore grave è aver cestinato l'opportunità del vantaggio calciando alto a ridosso dell'area piccola".