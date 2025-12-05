Doppio Milan-Lazio, Agresti: "Ciascuno ha vinto la partita che interessava di più"

Seconda partita in cinque giorni tra Lazio e Milan. Ieri sera è cambiato tutto: la competizione (Coppa Italia e non Serie A), il palcoscenico (Olimpico e non San Siro) e purtroppo per il Diavolo anche il risultato: sabato avevano sorriso i rossoneri con una vittoria per 1-0, questa volta a vincere sono stati i biancocelesti con lo stesso risultato. Una gara equilibrata, giocata meglio dalla squadra di Allegri ma persa per una serie di disattenzioni nel finale. Stefano Agresti, collega, ha commentato la partita sulle colonne di Gazzetta dello Sport.

Il collega Agresti ha commentato così il duplice impegno Lazio-Milan: "Milan e Lazio si sono affrontate due volte in cinque giorni e si sono divise la torta: un successo a testa. Ciascuna ha forse vinto la partita che meritava di meno, ma ciascuna si è presa la metà della torta che le interessava di più. Per Allegri, che è in testa al campionato e corre per lo scudetto, i tre punti di sabato valevano tantissimo: non li avrebbe scambiati con la qualificazione ai quarti della Coppa Italia".