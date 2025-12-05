Zazzaroni: "RedBird non sembra disposto a rischiare altri soldi a gennaio"

Il primo passo falso del Milan dopo la sconfitta in apertura di campionato contro la Cremonese, arriva in una gara a eliminazione diretta. Da un lato dispiace per un obiettivo come quello della Coppa Italia, assente da tempo immemore nella sala trofei rossonero, e per il fatto che Allegri ha grande feeling con la competizione; dall'altro può starci che la "sveglia" per il Diavolo sia arrivata in questo modo, un campanello d'allarme per far sì che la squadra rimanga concentrata e non si sieda sugli allori di un'ottima prima parte di stagione.

Il commento di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, pubblicato sul proprio giornale questa mattina in merito alla eliminazione del Milan dalla Coppa Italia per mano della Lazio: "È uscita una partita che nel primo tempo non ha riservato emozioni: solo tanto impegno e tanta corsa. È notevolmente cresciuta dopo l’intervallo poiché il Milan ha cercato con insistenza il vantaggio, ma con scarsa efficacia, e la Lazio ha deciso di sfruttare la velocità di Isaksen e Zaccagni. Sarri comincia a dare un senso alla stagione, mentre Allegri esce da una delle due competizioni alle quali partecipa, oltretutto con la consapevolezza di non riuscire a completare l’organico, dal momento che né Elliott, né Red Bird sembrano disposti a rischiare altri soldi (chi li ha) a gennaio".