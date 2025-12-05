Le pagelle di Tuttosport: solo cinque sufficienze, anche Maignan bocciato...

vedi letture

Il Milan esce sconfitto dallo Stadio Olimpico per mano della Lazio che vince 1-0 e accede ai quarti di finale di Coppa Italia, estromettendo i rossoneri dalla competizione. Una serata di cui la squadra milanista paga le conseguenze nelle pagelle di Tuttosport di questa mattina. Nelle valutazioni dei colleghi della carta stampata, solamente cinque giocatori meritano la sufficienza e nessuno di questi va oltre il 6. Si tratta di Pavlovic, Rabiot, Jashari, Estupinan e Loftus-Cheek. Sorprende la bocciatura di Maignan (5.5), autore di due miracoli: "Legge male la traiettoria del corner, perde il tempo sul colpo di Zaccagni che lo buca sul primo palo. Paratona su Noslin".

Altri 5.5 ci sono per Tomori, Saelemaekers e Ricci. Anche il tecnico rossonero Massimiliano Allegri viene rimandato con lo stesso voto: "Ancora un primo tempo sotto ritmo, nella ripresa manca la solita stoccata per svoltare. Lì davanti manca un riferimento pesante". Voti più pesanti, 5, per tutti gli altri: De Winter, Nkunku e Leao. Questo il giudizio scritto per Rafa: "Non prende mai velocità, l'errore grave è aver cestinato l'opportunità del vantaggio calciando alto a ridosso dell'area piccola".