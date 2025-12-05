Lazio, Mandas a SportMediaset: "Importante fare questa vittoria: vogliamo vincere la Coppa"

vedi letture

Nella sconfitta di ieri del Milan contro la Lazio in Coppa Italia, un ruolo di primo piano se lo è ritagliato anche Christos Mandas, portiere di coppa biancoceleste, che ha negato a Pulisic il gol del pareggio poco dopo il vantaggio di Zaccagni. Le parole dell'estremo difensore greco ai microfoni di SportMediaset al termine della partita.

Grande notte soprattutto dopo sabato?

"Per noi è stata una grande partita, era importante fare questa vittoria: vogliamo vincere questa Coppa Italia"

La coppa per te è un palcoscenico importante?

"Sono tornato titolare e mi mancava questo dopo tanto tempo: sono pronto quando il mister mi chiama per giocare, per aiutare la squadra e compagni. Sono molto contento, sento una bella energia"

Quale sarà il tuo futuro, si parla di un addio a gennaio...

"Sempre se ne parla per tutti i giocatori. Io non vedo questo perché per me l'importante è fare il mio lavoro in squadra ogni giorno, migliorare in allenamento con la squadra"

Come state vivendo nello spogliatoio la stagione difficile?

"Siamo un bel gruppo, non vediamo queste difficoltà: tutti insieme siamo una bella e forte squadra, solo così possiamo andare avanti"