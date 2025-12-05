Agresti: "Jashari ha le qualità per prendere in mano il Milan, anche accanto a Modric"

Seconda partita in cinque giorni tra Lazio e Milan. Ieri sera è cambiato tutto: la competizione (Coppa Italia e non Serie A), il palcoscenico (Olimpico e non San Siro) e purtroppo per il Diavolo anche il risultato: sabato avevano sorriso i rossoneri con una vittoria per 1-0, questa volta a vincere sono stati i biancocelesti con lo stesso risultato. Una gara equilibrata, giocata meglio dalla squadra di Allegri ma persa per una serie di disattenzioni nel finale. Stefano Agresti, collega, ha commentato la partita sulle colonne di Gazzetta dello Sport.

Il commento di Stefano Agresti sulla prestazione di Ardon Jashari e su come lo svizzero potrà integrarsi all'interno dello schieramento tattico di mister Massimiliano Allegri: "Jashari ha preso via via sempre più confidenza con la gara e con i compagni, diamogli il tempo di ritrovare la condizione: l'impressione è che abbia le qualità per prendere in mano Il Milan, quando Modric rifiaterà, o anche per affiancare il croato".