Le pagelle della Gazzetta: per la rosea il migliore rossonero è Estupinan

All'indomani della eliminazione dalla Coppa Italia, di certo non possono fioccare grandi voti nelle pagelle della Gazzetta dello Sport riservate ai calciatori rossoneri: a deludere, probabilmente, sono stati i giocatori da cui ci si aspettava di più e che facessero la differenza. In questo senso la rosea indica come peggiore tra i milanisti Rafael Leao, con un 5: "Sta più largo a sinistra e non fa la prima punta. Evita di dare riferimenti e finisce per essere poco nel vivo: dribbling che non fanno male e un'occasione sprecata sullo 0-0. Non il vero Leao, quello dell'ultimo mese".

La scelta del migliore in campo rossonero, forse, lascia un po' di sorprese: viene premiato Pervis Estupinan con un 6.5. Questa la motivazione del voto: "Subito male negli appoggi e costringe al giallo Pavlovic. Poi ritrova il ritmo, piazza tre cross pericolosi ed è attento nelle diagonali. Segnale positivo dopo l'infortunio e la panchina". In generale, gli altri bocciati insieme a Leao sono Koni De Winter e Christopher Nkunku (5): non sufficienti anche Saelemaekers e Ricci (5.5). Bene, ancora una volta, Mike Maignan che prende 6.5: "Para un tiro dal limite di Castellanos e uno ravvicinato (molto forte) di Isaksen. Sulla rete di Zaccagni gli manca il guizzo salva-risultato. Bravo sulla conclusione di Noslin: evita il raddoppio laziale". Allegri giudicato con un 6.